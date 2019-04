Vida Urbana Em crise financeira, Santa Casa quer retomar convênio Repasses do governo estadual chegaram ao fim em 2018 e impasse com a atual gestão é se assina um novo ou retoma antigo, de olho em R$ 1,7 milhão

A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis e a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) vivem um impasse devido à não renovação de um convênio existente entre as partes até o fim do ano passado. O acordo em questão, firmado em 2016, tratava do financiamento e da transferência de recursos estaduais para o custeio de serviços de saúde da unidade, entre eles as Unidade...