Cidades Em comemoração ao Dia das Crianças, escola realiza entrega de presentes aos alunos em Goiânia Na unidade, os professores com máscaras e seguindo os protocolos de segurança recebem os alunos e entregam presentes

Em comemoração ao Dia das Crianças, que será na próxima segunda-feira (12), uma escola infantil no Setor Nova Suíça, em Goiânia, realiza na manhã desta sexta-feira (9), em sistema de drive-thru a entrega de lembrancinhas para seus alunos, que devido à pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) estão com atividades presenciais suspensas. No local, os profissionais com má...