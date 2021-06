Cidades Em comemoração à morte de Lázaro Barbosa, grupo solta foguetes em frente ao IML de Goiânia Moradores de Cocalzinho de Goiás também soltaram fogos na cidade após confirmação da morte

Em comemoração à morte do fugitivo Lázaro Barbosa, um grupo de pessoas soltou foguetes em frente ao Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, no Setor Cidade Jardim. Cerca de 10 minutos após a chegada do corpo ao local, algumas pessoas começaram a soltar os fogos. Moradores de Cocalzinho de Goiás também utilizaram fogos de artifício para comemorar a morte de Lázaro...