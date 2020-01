Cidades Em Cavalcante, garoto de 11 anos morre com tiro no peito disparado de forma acidental por irmão O incidente ocorreu numa fazenda na noite desta segunda-feira, 20. Polícia Civil está investigando o caso

Atualizada às 14h38. Um garoto de 11 anos morreu após ser atingido por um tiro acidental no peito disparado pelo próprio irmão, de 14, no município de Cavalcante, região Nordeste de Goiás. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (20). De acordo com o delegado George Aguiar Muniz, os dois estariam em uma fazenda, a cerca de 140 quilômetros da cidade, quand...