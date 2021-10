Cidades Em campanha do Outubro Rosa, Ceasa realiza exames gratuitos de mamografia em Goiânia Ações de conscientização vão ocorrer até 31 de outubro

A Ceasa (Centrais de Abastecimento de Goiás), em parceria com o projeto Carreta da Saúde, realiza até esta sexta-feira (8), exames gratuitos de mamografia com o intuito de prevenir o câncer de mama, durante a campanha do movimento Outubro Rosa. O veículo em que são feitos os exames está estacionado no pátio da Ceasa e foi adaptado com salas especiais que po...