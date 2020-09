Duas mulheres identificadas como Simone de Jesus Garcia, de 53 anos, e Cleide Fernandes Cavalcante, de 52, foram encontradas mortas dentro da cisterna de um motel em Caiapônia, no Sudoeste do Estado. O caso foi descoberto após a filha de Simone acionar a polícia porque a mãe não havia retornado do trabalho. Segundo a polícia, elas foram roubadas e as câmeras de segurança do local foram arrancadas pelo suspeito. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil da cidade.

De acordo com a Polícia Militar, a filha de Simone tentou falar com a mãe ao perceber que ela não tinha voltado para casa, mas não conseguiu. Depois de acionados, os militares estiveram no motel e o local estava trancado. Com isso, acionaram o proprietário que compareceu com cópia das chaves. Ao entrarem, os policiais localizaram os corpos na cisterna. A ocorrência diz ainda que o bilhete menciona uma facção criminosa.

Delegado responsável pelo caso, Ramon Queiroz disse que não irá falar sobre o caso por enquanto. “Estamos todos empenhados em identificar autor e em diligências. Equipe mobilizada e não falaremos por enquanto. Apenas que as investigações já se iniciaram e esperamos em breve já trazer novidades”, completou.