Cidades Em cada cem testes feitos em Goiás, 38 são positivos Em março, só 5% tinham este resultado. Para governo, aumentou a população infectada

De cada cem testes para o novo coronavírus no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO), 38 estão dando resultado positivo. No início da pandemia, em março, 5% dos exames eram positivos. As informações são da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa) da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). O aumento da taxa de positividade do...