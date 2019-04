Vida Urbana Em busca de emprego, centenas de pessoas aguardam em fila na porta de hospital em Goiânia Entre as oportunidades estão vagas para recepcionista, maqueiro, auxiliar de nutrição e farmácia.

Centenas de pessoas em busca de emprego formam na manhã desta quinta-feira (25) uma extensa fila no Hospital do Coração, no Setor Oeste, em Goiânia. A fila já deu a volta no quarteirão e está quase encontrando quem está no início da mesma. Entre as oportunidades estão vagas para recepcionista, maqueiro, auxiliar de nutrição e farmácia. Um homem que aguarda na fil...