Cidades Em Bom Jesus de Goiás, homem é preso por crime ambiental transportando 25 kg de peixe Suspeito disse que havia comprado mercadoria em Inaciolândia, mas transporte é proibido pela Instrução Normativa 02/2020 do Estado de Goiás

Um homem foi detido na véspera de Natal, na zona rural de Bom Jesus de Goiás, no sul do Estado transportando 25 kg de peixe. Abordado em um patrulhamento da Polícia Militar, o suspeito afirmou que havia comprado os peixes em Inaciolândia. O problema é que há cota zero para transporte de peixes com base nos termos da Instrução Normativa 02/2020 do Estado de Goiás. Por e...