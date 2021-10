Monique Matos, disse que foi agredida por homem com punhal por causa do volume da caixa de som que é usada em sua loja, em Bela Vista de Goiás. A agressão aconteceu na última quinta-feira (21) e foi registrada por câmeras de segurança do local.

“Corri para a rua e ele continuou a correr atrás de mim tentando me acertar de qualquer maneira com um punhal", explicou a comerciante.

A mulher possui uma loja na mesma rua do suspeito que se incomodou com o barulho. A comerciante disse que o homem já fez ameaças anteriormente. Agora, ela conta que está com medo e preferiu sair da cidade.

“Não consigo dormir a noite. Toda vez que fecho os olhos vejo esse homem em cima de mim tentando me matar. Minha intenção sempre foi trabalhar e ganhar dinheiro sem incomodar ninguém", afirmou.

No momento da confusão os vizinhos ligaram para a Polícia Militar (PM) e o homem foi levado para a delegacia, mas não houve o registro da ocorrência no mesmo dia. O filho do suspeito o levou a um hospital porque ele se machucou com o próprio punhal, segundo a comerciante.

Segundo Polícia Civil (PC), o inquérito foi instaurado na sexta-feira (22), quando as primeiras diligências foram realizadas. A vítima e o suposto agressor foram intimados para prestar depoimento nesta semana.