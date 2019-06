Cidades Em Aragarças, Bolsonaro quebra protocolo e cumprimenta população Viagem para lançamento do projeto "Juntos Pelo Araguaia" chegou a ser cancelada na terça-feira (4). Presidente é acompanhado pelos governadores de Goiás, Mato Grosso e Tocantins

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) chegou a Aragarlças (GO) por volta das 11 horas para a cerimônia de lançamento do projeto "Juntos pelo Araguaia", que prevê a revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Araguaia. O evento faz parte das comemorações da semana do meio ambiente - 5 de junho é considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A cerimônia é real...