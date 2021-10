Moradores de Aparecida de Goiânia a partir de 12 anos de idade seguem sendo vacinados contra a Covid-19 nesta segunda-feira (11). No entanto, a Prefeitura informou que a imunização não será realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), apenas nos drive-thrus, sem agendamento.

Sobre a segunda dose das vacinas Coronavac, Pfizer e Astrazeneca, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) explica que a população pode ser vacinada nos drives do Aparecida Shopping e do Centro de Especialidades. Já os profissionais de saúde vacinados com a 2ª dose ou dose única até 31 de março também podem receber o reforço.