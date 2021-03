Cidades Em Aparecida, policiais orientam fechamento do comércio após decreto estadual entrar em vigor Foi decretado no município o regime de escalonamento que divide a cidade em macrorregiões, e permite o funcionamento normal de cada uma três vezes por semana

Na manhã desta quarta-feira (17), policiais militares realizaram uma ação no comércio de Aparecida de Goiânia, orientando o fechamento dos estabelecimentos no Setor Santa Luzia. O município está seguindo decreto próprio que prevê um rodízio por macrozonas, assim, deveriam estar fechadas as lojas localizadas nos setores Garavelo, Zona da Mata, Expansul e Centro. As outras r...