Cidades Em Aparecida, Educação terá que disponibilizar profissional especializado para aluno autista Mãe da criança já havia feito a demanda, mas não foi atendida e teve que recorrer à Justiça

A Vara da Fazenda Pública Municipal da comarca de Aparecida de Goiânia determinou que a Secretaria Municipal de Educação da cidade disponibilize um profissional especializado para se dedicar a uma criança diagnosticada com o transtorno do espectro autista. A mãe da criança havia feito o pedido na pasta no momento da matrícula para o ano letivo de 2020, mas não re...