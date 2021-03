Cidades Em Aparecida, drive-thru para vacinação contra Covid-19 enfrenta longas filas A modalidade está sendo a mais procurada pelos idosos acima de 70 anos para receber a dose do imunizante, já que não necessita de agendamento. No entanto, quem está à espera na fila reclama da demora no atendimento

Atualizada 12h25 A fila para vacinação contra a Covid-19 na Cidade Administrativa e no Centro de Especialidades em Aparecida de Goiânia segue com longo tempo de espera nesta sexta-feira (5). A modalidade drive-thru está sendo a mais procurada pelos idosos acima de 70 anos para receber a dose do imunizante, já que não necessita de agendamento. No entanto, quem está à e...