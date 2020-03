Três casos de pessoas esfaqueadas foram registrados na madrugada desta segunda-feira (30), em Aparecida de Goiânia pela Polícia Civil. Em duas das ocorrências, vítimas do sexo masculino morreram. O terceiro caso é de uma ocorrência de assalto e uma adolescente de 17 anos ficou ferida. Ainda não há dados sobre autorias dos crimes. Todos serão investigados.

O primeiro caso foi na Avenida Central, no Parque Ibirapuera e diz respeito a um homem de 54 anos que foi esfaqueado no rosto. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso será investigado pelo 6º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia. Autoria e motivação ainda são desconhecidas.

O segundo caso foi registrado no Setor Continental e se refere a um detento do regime semiaberto que foi encontrado morto a facadas em um lote baldio. Este caso será apurado pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia.

O terceiro caso é de uma adolescente de 17 anos que ficou ferida na região do abdômen e na perna durante um assalto. O crime foi registrado na Rua Prustita, no Pontal Sul 1, em Aparecida. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar também foi acionada para patrulhar a região em busca do suspeito.