Cidades Em Aparecida de Goiânia, jovem de 25 anos é esfaqueado durante a própria festa de aniversário Vítima estava com amigos quando vizinho, que não foi convidado pulou o muro, e os dois começaram a discutir

Um jovem de 25 anos foi esfaqueado dentro de casa durante a festa do próprio aniversário, na madrugada desta sexta-feira (13), no Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. A vítima estava com um grupo de amigos quando o vizinho da residência ao lado pulou o muro e invadiu a casa do rapaz. Como ele não havia sido convidado, o jove...