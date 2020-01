Cidades Em Anápolis, grávida escreve com seu sangue nome do homem que a golpeou no pescoço O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, 21, numa lanchonete. O homem foi preso em seguida e autuado em flagrante

Mesmo golpeada no pescoço a grávida Luciene Maria de Souza, 37, conseguiu escrever na mesa de uma lanchonete em Anápolis, o nome do homem que a feriu, Marcondes. Foi por este motivo que policiais militares conseguiram prender a poucas quadras do local o suspeito de agredir a mulher que não sobreviveu ao ferimento. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, 21, n...