Cidades Em Alexânia, PRF apreende R$ 73 mil em mercadoria irregular vindas do Paraguai Material estava em ônibus que fazia a linha de Campo Grande (MS) a Brasília (DF)

Um homem de 39 anos foi preso neste domingo (27) com mais de R$ 73 mil reais em mercadorias irregulares vindas do Paraguai. A apreensão aconteceu durante a Operação Combate ao Crime da PRF do Distrito Federal. A mercadoria estava em um ônibus que fazia a linha de Campo Grande (MS) a Brasília (DF) e foi abordado na BR-060, em Alexânia. O suspeito deve responder pelo c...