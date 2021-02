Cidades Em ação conjunta com policiais goianos, operação da Polícia Civil do TO tem confronto e prisão Delegacia de Repressão a Roubos de Araguaína deflagrou 5ª fase da Operação Hermanos nesta quinta-feira, 4, em Goiânia

Nesta quinta-feira, 4, a Polícia Civil do Tocantins, por meio da Delegacia de Repressão a Roubos (DRR) de Araguaína, deflagrou em Goiânia (GO), a 5ª fase da Operação Hermanos. Coordenada pelo delegado-chefe da unidade, Fellipe Crivellaro, e com o apoio operacional de agentes da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA) de Goiânia, a...