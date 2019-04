Vida Urbana Em 9 dias chove mais que a média de abril Média histórica foi superada antes de chegarmos a um terço do mês. Corredor de umidade da Amazônia é apontado como responsável por precipitação no outono, em Goiânia

Em apenas nove dias já choveu mais que o esperado para todo o mês de abril, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apurados na estação do Setor Jaó. A precipitação esperada para o mês, conhecido pela transição entre os períodos de chuva e estiagem, é de aproximadamente 130,3 milímetros (mm). Entretanto, a capital já registrou, entre o dia 1º ...