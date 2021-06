Cidades Em 4 anos, Goiás tem só 13 ações de abuso de autoridade em curso Onze dos processos que tramitam desde 2017 têm como réus integrantes das polícias. Benefícios ao agressor e acordos podem explicar baixo número. Militar que prendeu professor foi afastado

Levantamento da Diretoria da Gestão da Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) identificou apenas 13 processos de abuso de autoridade em tramitação atualmente, em que o fato tenha ocorrido a partir de 2017. Desses, a reportagem do POPULAR identificou que 11 têm como réus integrantes da Segurança Pública. Nas duas últimas semanas, episódios de evidente abu...