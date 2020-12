Cidades Em 4 anos, 18 crianças são baleadas em Goiás Último caso foi em Goianira: autores de tentativa de homicídio contra menino e adolescente são apontados por uma das vítimas como ligados ao PCC

Um menino de apenas cinco anos foi baleado na madrugada do último domingo (27), em Goianira, Região Metropolitana de Goiânia (RMG), depois de ter a casa invadida por dois homens. A bala entrou no pescoço e foi parar no pulmão do garoto, que está internado em estado grave. Dois suspeitos do crime seriam ligados à facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC). Nos últi...