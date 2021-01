Cidades Em 33 minutos, 49 idosos de abrigos são vacinados contra Covid-19 Secretaria Municipal de Saúde realiza neste momento a vacinação de servidores da saúde que trabalham no Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC)

Os 49 idosos do Abrigo de Idosos São Vicente de Paula de Goiânia foram vacinados nesta tarde. Em 33 minutos as enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia conseguiram aplicar a primeira dose em todos os moradores do local. Destes, 18 são cadeirantes. Todos eles moram no local e ficaram animados com a vacinação e disseram que mal podem esperar para p...