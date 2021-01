Cidades Em 33 minutos, 49 idosos de abrigo em Goiânia são vacinados contra Covid-19 Secretaria de Saúde realiza neste momento a vacinação de servidores da saúde que trabalham no Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara (HMMCC)

Os 49 idosos do Abrigo de Idosos São Vicente de Paula de Goiânia foram vacinados na tarde desta terça-feira (19). Em 33 minutos as enfermeiras da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia conseguiram aplicar a primeira dose em todos os moradores do local. Destes, 18 são cadeirantes. Todos eles moram no local e ficaram animados com a vacinação e disseram que mal p...