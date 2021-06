Cidades Em 30 horas, PRF flagra cerca de 400 infrações nas rodovias federais em Goiás Entre as infrações destacam-se mau estado de conversação do veículo, irregularidade de documentos, ultrapassagens indevidas e falta do uso do cinto de segurança e da cadeirinha

Aproximadamente 400 infrações já foram registradas em trinta horas da operação do feriado de Corpus Christi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas rodovias federais em Goiás. A ação iniciada nesta quarta-feira (2) segue até o próximo domingo (6). Segundo a corporação, entre as infrações destacam-se mau estado de conversação do veículo, irregularidade de doc...