Vida Urbana Em 3 meses, mais de mil profissionais desistiram do Mais Médicos Os médicos selecionados para o programa atuam em unidades básicas de saúde de pequenos municípios e comunidades indígenas

Em 3 meses, 1.052 médicos brasileiros selecionados para o Mais Médicos desistiram de seus cargos. O número equivale a 15% das vagas disponibilizadas pelo governo federal. As informações são do jornal Folha de S.Paulo. O objetivo do programa é aumentar a oferta de médicos no interior do Brasil. Os profissionais selecionados atuam em unidades básicas de saúde de peq...