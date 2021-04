Cidades Em 3 meses, Goiás vacina 3,4% da população com duas doses contra Covid-19 Desde que a primeira dose do imunizante contra o coronavírus foi aplicada no Estado, 239.409 pessoas receberam a proteção completa. Pelo menos 46 mil faltaram aos postos

Há três meses, em 18 de janeiro de 2021, Goiás recebia a primeira vacina contra a Covid-19. Maria da Conceição da Silva, de 76 anos, moradora de um abrigo de idosos recebia a primeira dose do imunizante do Estado em Anápolis. Desde então, 3,41% da população goiana foram imunizados com a aplicação de duas doses de uma das vacinas: Coronavac ou Oxford/AstraZeneca. A primeira dose...