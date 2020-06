Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) contabilizou três mortes e quatro novos casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2). O boletim deste domingo (14) informa que há 7.944 pessoas infectadas e 211 mortes confirmadas. De acordo com a pasta, no Estado há 33.528 suspeitas em investigação, 17.357 notificações descartadas e 34 mortes suspeitas seguem em investigação.

Em relação aos casos confirmados divulgados por Rio Verde, que teve um aumento exponencial dos registros na última semana, a SES-GO informou que os dados estão sendo inseridos pela Secretaria Municipal da cidade nos sistemas oficiais de notificação. Representantes do município, por sua vez, disseram que está sendo realizada uma força-tarefa para atualização das informações. À medida que os casos forem inseridos nos sistemas de notificação, eles serão atualizados no painel Covid-19 da SES-GO.

Em boletim divulgado neste sábado (13), o município na Região Sudoeste de Goiás registrava 2.420 casos confirmados, 35 pessoas internadas, 99 curados e 9 mortes. Segundo o prefeito, Paulo do Vale (DEM), 7.161 casos suspeitos aguardam o resultado dos exames.

Queda

Os dados mais recentes representam uma queda brusca no número de casos confirmados diários. Neste domingo foram quatro registros do tipo. Na última terça-feira (9), por exemplo, a SES informou o recorde estadual com 501 novas confirmações. A grande diferença em um curto período de tempo pode estar relacionada a problemas na disponibilidade de material de coleta e capacidade processamento de exames, conforme mostrou O POPULAR na última quarta-feira (10).