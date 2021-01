Cidades Em 24 horas, Goiás registra 691 novos casos de Covid-19 No mesmo período foram 37 óbitos no Estado

Nas últimas 24 horas, foram registrados em Goiás 691 novos casos da Covid-19. No mesmo período foram 37 mortes. Os dados constam em boletim epidemiológico divulgado na tarde deste sábado (23) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). De acordo com a atualização, no Estado já foram registrados 337.981 casos, sendo que 325.215 se recuperaram da doença. A SES inform...