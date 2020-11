Cidades Em 2019, 3,4 milhões de pessoas se autoavaliaram com saúde boa ou muito boa em Goiás Dado faz parte da quarta etapa da Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em parceria com o Ministério da Saúde

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga nesta quarta-feira (18) mais uma etapa da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019 realizada em parceria com o Ministério da Saúde. Em Goiás, essa fase foi dividida em quatro áreas. No quesito, percepção do estado de saúde, os goianienses, com 18 anos ou mais, ao serem questionados sobre como autoavaliariam s...