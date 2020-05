Cidades Em 2 meses, TJ-GO já recebeu 143 processos relativos ao novo coronavírus Justiça goiana passou a mostrar em painel online andamento das ações. Do total protocoladas, 13 foram arquivadas e 7 já receberam sentença

Presente na vida dos brasileiros de forma incisiva desde o início de março, a pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2) não escapou das barreiras dos tribunais. Até esta sexta-feira (29) 143 ações com o assunto Covid-19 foram protocoladas junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e estão incluídas no Observatório Nacional sobre Questões Ambientais, Econômicas e...