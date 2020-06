O bebê que nasceu no último dia 26 de maio no Hospital Materno Infantil (HMI), no Setor Oeste, em Goiânia, e testou positivo para o novo coronavírus após ser transferido para o Hospital da Criança por possuir uma cardiopatia rara (malformação rara) com apenas quatro dias de vida, foi submetido a um novo exame e desta vez o resultado foi negativo. O novo exame foi realizado por um laboratório particular e ficou pronto no fim da última semana.

O pai do menino explicou que agora a equipe médica aguarda o melhor momento para realizar o procedimento. O diagnóstico positivo ocorreu após o bebê dar entrada no Hospital da Criança e ser realizado o protocolo de admissão da unidade. Com o resultado positivo, a criança foi isolada em uma incubadora e não apresentou os sintomas da doença.

Na época, a mãe do bebê, Elilza Lopres Saraiva, de 27 anos, que trabalha como cuidadora de idosos, afirmou que não sabia como o filho foi infectado. Ela, o marido e um filho também foram submetidos a exames e todos testaram negativo para o novo coronavírus.