Cidades Em 2º dia,122,1 mil faltam prova do Enem em Goiás Seguindo tendência do primeiro domingo de exame, quando 54% dos inscritos não compareceram, segunda etapa teve evasão de 58,4%

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Goiás bateu recorde com 58,4% de abstenções, um total de 122,1 mil inscritos. O número segue a tendência do primeiro dia de prova, que ocorreu no domingo passado (17). Na data, das 209,3 mil pessoas que confirmaram a inscrição, 112,9 mil (54%), se abstiveram. No Brasil, 55,5% das 5,5 milhões de pessoas que ...