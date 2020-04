As atividades religiosas em Goiás foram liberadas após um mês de suspensão pelo governo estadual com a publicação de decreto no final da noite de domingo (20) no Diário Oficial do Estado, mas agora com uma série de obrigações e restrições. Em 19 cidades em que a expansão do novo coronavírus é considerada mais crítica, os cultos, missas e reuniões coletivas foram liberadas apenas uma vez por semana, sempre aos domingos.

As cidades citadas pelo governo são, em ordem alfabética: Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Ceres, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiânia, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Novo Gama, Pires do Rio, Professor Jamil, Rialma, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, São Luís dos Montes Belos e Valparaíso de Goiás.

Destas, apenas Cristalina e Novo Gama não registraram ainda nenhum caso comprovado de Covid-19, mas ambas estão em uma das zonas mais perigosas de contaminação, dentro do Entorno do Distrito Federal e ao lado de cidades com mortes confirmadas, como Luziânia e Valparaíso.

Nos outros municípios, está liberada a realização de atividades em apenas dois dias por semana, sendo um deles aos domingos. Estes eventos devem ocorrem em um intervalo mínimo de duas horas cada para se evitar aglomerações tanto internas nas proximidades.

O governo afirma ser importante evitar aglomerações e que mesmo com a obrigatoriedade do uso de máscaras é preferível que a atividade ocorra por meio de aconselhamentos individuais. É reforçado o pedido para que continue se priorizando os eventos virtuais quando necessárias reuniões coletivas, como missas.

As organizações religiosas estão obrigadas a garantir local e produtos para higienização de mãos e calçados e a distância mínima de dois metros entre os presentes, além de impedir contato físico entre as pessoas e também a entrada de fieis sem máscaras ou quando alcançar o limite de 30% da capacidade do estabelecimento onde o evento está sendo realizado.

Os responsáveis pelas atividades também terão de medir a temperatura dos fieis, vetando a participação de quem apresentar quadro febril. Cabe a eles também impedir a presença de pessoas de grupos de risco e pessoas acima de 60 anos de idade.

A maioria das organizações religiosas já tinha suspendido as atividades em grupo antes mesmo do decreto publicado em 20 de março, uma semana antes, quando foram confirmados os primeiros casos de Covid-19 no Estado. Desde então, além de missas e cultos, atividades maiores, como a Procissão do Fogaréu