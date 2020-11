Cidades Em áudio, médico de Bolsonaro diz erroneamente que vacina contra Covid matou voluntário brasileiro O cirurgião afirma também, no áudio, que a Covid-19, "se for bem tratada, não mata ninguém"

O cirurgião Antonio Luiz Macedo, médico do presidente Jair Bolsonaro, divulgou uma mensagem de áudio em que fala, erradamente, que a vacina contra Covid-19 matou um voluntário brasileiro e que as pessoas não devem ser cobaias. O áudio está circulando em grupos de WhatsApp. Na gravação de cinco minutos, em que Macedo se identifica como "cirurgião do aparelho digest...