Cidades Elevador cai e deixa 4 mortos em Santos Equipamento despencou do nono andar de edifício residencial. Peritos foram ao local investigar as causas do acidente. Prédio é da Marinha e vítimas são a esposa e três parentes de um militar

A queda de um elevador deixou quatro pessoas mortas na noite desta segunda-feira, 30, em Santos, no litoral sul de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o equipamento de serviço despencou do 9º andar. A Marinha informou que o edifício é uma unidade habitacional destinada a militares da Capitania dos Portos de São Paulo que trabalham na cidade e as vítimas seriam a...