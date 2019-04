Vida Urbana Elevador cai dentro de casa em Goiânia e idoso é lançado para fora A mulher do idoso também ficou ferida e foi encaminhada para o Hugol

Um idoso de 74 anos foi lançado para fora do elevador de sua casa, na Avenida Padre Wendell, no Bairro Aeroviário, em Goiânia. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (31), quando o cabo do elevador a vácuo se rompeu e também deixou a mulher do idoso, que estava com ele, ferida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, após ser lançado para fora do elevador, ele co...