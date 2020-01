Cidades Eletricista morre após sofrer choque em Bela Vista de Goiás Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que o homem estava a uma altura de cerca de 3,5 metros quando tocou os fios de alta tensão

Um eletricista morreu após sofrer um choque enquanto trabalhava na manutenção de uma cerca elétrica, no final da manhã desta terça-feira (7). O acidente ocorreu em uma fazenda da região do Mato Grande, em Bela Vista de Goiás. O Corpo de Bombeiros foi chamado e esteve no local. De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, testemunhas contaram que Agostinho Donize...