Eletricista em bicicleta é atropelado por motorista bêbado e arrastado por 100 metros em Aparecida

Um eletricista, natural do Maranhão, morreu na noite dessa sexta-feira (13) após ter a bicicleta em que estava ser atingida por um motorista na Rua Joaquim Craveiro de Sá, no Setor Expansul, em Aparecida de Goiânia. De acordo informações do G1 Goiás, Erley Santos de Paula, de 30 anos, ia a um supermercado quando foi atropelado pelo condutor, que teve a embriaguez confirmada pelo teste do bafômetro....