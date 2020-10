Cidades Eletrônicos e perfumes comprados no Paraguai, sem nota fiscal, são apreendidos em Alexânia Ônibus foi abordado pela PRF e duas pessoas se apresentaram como donas dos materiais

Produtos eletrônicos, perfumes e roupas comparadas no Paraguai, sem documentação, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-060, em Alexânia. A mercadoria estava em um ônibus que saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul com destino a Brasília, no Distrito Federal, onde os materiais seriam revendidos. Duas pessoas que se conheciam se apresentaram c...