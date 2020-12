Cidades “Eles não gostam da gente”, pacientes e gestores temem desamparo nos centros de apoio em Goiânia Uma proposta do Ministério da Saúde que pode enfraquecer a atual estrutura se tornou pública

“Eu não sei, acho que eles não gostam da gente”: o desabafo é do Maurício Tuneca da Silva, de 57 anos. Servidor público aposentado, se reconheceu como dependente químico há oito anos. Morador de Goiânia, conta que quando viu a vida cruzada com a doença soube que precisava de ajuda. E foi no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) que encontrou amparo. Oito anos depois, Tu...