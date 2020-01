Cidades Elemento de munição é encontrado em casa de irmãos mortos por PMs em Trindade Pai de Kalebe e Victor de Paula Araújo, de 19 e 21 anos, encontrou parte de uma munição de arma de fogo no local nesta terça-feira (14/1), oito dias após fato. Perícia feita anteriormente não encontrou nada. Nova perícia será realizada amanhã, quarta-feira (15)

Foi encontrado nesta terça-feira (14/1) o elemento de uma munição no casa dos irmãos Kalebe e Victor de Paula Araújo, de 19 e 21 anos, local onde foram mortos no último dia 6 em uma ação registrada como confronto contra a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO). O objeto foi encontrado pelo pai dos irmãos, Eligar Silva Araújo, de 45 anos. Uma perícia já havia sido r...