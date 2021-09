Câmara de Goiânia aprova eleição antecipada com IPTU como moeda de troca

A aprovação do projeto que amplia cargos na mesa diretora e em comissões e, ainda, antecipa a eleição para o comando da Câmara Municipal de Goiânia foi viabilizada com apoio da Prefeitura de Goiânia e de vereadores que antes eram adversários da atual gestão do Legislativo goianiense. Por trás disso está a promessa de aprovar a revisão do novo Código Tributário Municipal (CTM) com celeridade e de pautar a reforma de gabinetes dos parlamentares.

O texto apresentado pela mesa diretora cria o cargo de quarto vice-presidente, mais dois cargos nas comissões de Constituição, Justiça e Redação, e de Finanças, com impacto, também, no aumento da Comissão Mista, que é um compilado das outras. A antecipação da eleição surgiu por meio de emenda, apresentada por Juarez Lopes (PDT), que é segundo secretário na Câmara, e autoriza a convocação do pleito com até 48 horas de antecedência.

Falta de água atinge 620 mil moradores em bairros de Goiânia e Aparecida

A suspensão no fornecimento de água em bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia, que durou cerca de 30 horas, pode ter afetado a rotina de aproximadamente 625 mil pessoas só na capital - ou 40% da população do município. A retomada integral do serviço levou mais de 24 horas além da previsão inicial da Companhia Saneamento de Goiás (Saneago), o que levou moradores e comerciantes a buscarem alternativas.

Segundo o informativo da Saneago, 190 bairros tiveram o serviço comprometido por conta do rompimento de uma adutora no Setor Leste Vila Nova no início da tarde de segunda-feira (20). Ao POPULAR, porém, moradores de seis bairros que não estavam na lista relataram que também tiveram o fornecimento de água suspenso.

Goiás luta contra calor de 40 graus

Os termômetros de Goiás registraram mais de 40°C em pelo menos quatro pontos diferentes do Estado nesta terça-feira (21). Em Aragarças, na divisa com o Mato Grosso, a temperatura chegou aos 42,5°C, conforme a estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Depois de atingir 39,1°C nesta segunda-feira (20), maior temperatura do ano até agora, Goiânia registrou 38,7°C nesta terça. Pancadas de chuva são esperadas no fim de semana e devem aliviar o calor na capital.

Nesta terça, a região mais afetada foi o Oeste goiano com registros acima dos 38°C e a tendência é que nesta quarta-feira (22) os termômetros na região voltem a chegar aos 42°C. A região Norte deve atingir os 40°C. A região Sul também tem verificado temperaturas altas e São Simão, no extremo sul do Estado, marcou a menor umidade relativa do ar: 8%.