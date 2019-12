Cidades “Ele me salvou”, diz filha de suspeito de matar ex-genro em Goiânia; veja vídeo No último sábado (7), Edivânio José da Silva matou a tiros o ex-genro ao flagrar a filha sendo agredida

Com hematomas no rosto e bastante abalada, a jovem de 16 anos que foi atacada pelo ex-namorado de 22 anos na residência de sua família no Setor Morada do Sol, em Goiânia, disse na manhã de hoje à imprensa que seu pai a salvou e evitou uma tragédia maior. Ao impedir que as agressões à filha continuassem por parte de Matheus Barbosa da Paixão, o homem o matou. “Eu, meu p...