"Ele estava voltando da escola", diz pai de menino de 11 anos morto por atropelamento de ônibus

Pai do menino Arthur Afonso Ferreira Sousa, de 11 anos, morto ao ser atropelado por ônibus em Goiânia, educador físico Lázaro Caiana de Oliveira, de 33, falou ao POPULAR sobre o abalo familiar com a notícia do acidente, ocorrida na tarde desta quinta-feira (28), no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. "Não estamos ainda sabendo lidar com a tragédia que fizeram com ...