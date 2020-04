O produtor rural, Elmírio Monteiro Marques Júnior, de 62 anos, segue se recuperando em isolamento domiciliar junto com a mulher desde que deixou na tarde desta segunda-feira (27) um hospital em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás. O idoso passou 32 internados em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após contrair o novo coronavírus (Covid-19).

A educadora física e uma das irmãs de Elmírio, Lisia Nascimento, contou que o irmão ia sempre para a fazenda da família e acabou contraindo o vírus. “Ele não ficou em casa. Fez aniversário dia 14 de março, dia 18 internou passando mal e do dia 22 para 23 foi para a UTI”, explicou.

Elmírio, que tem 2 filhas e 4 netos de um relacionamento anterior, deixou a UTI no último domingo (26) e durante a segunda ficou em um quarto da unidade sendo monitorado. Ao deixar o hospital em uma cadeira de rodas, ele passou por corredor formado pelos profissionais do hospital, amigos e familiares que seguravam balões e até fizeram chuva de papel picado. Na recepção, antes de seguir para o carro foi feita uma pausa para orações.

As emoções não pararam por ai, ao sair do hospital Elmírio viu a mãe de 83, que estava a sua espera dentro de uma caminhonete de longe. “Ele chorou muito. É muito ligado a nossa mãe”, afirmou Lisia.

A educadora narra que o irmão contou que os sintomas da doença são fortes. “Ele falou que é como se tivesse afogando, morrendo asfixiado. Ele falou que nunca passou por uma situação como essa”.

A internação de Elmírio mexeu com toda a família. Lisia afirmou que está tomando todo o cuidado possível com um filho de 8 anos, a mãe e o pai de 91 anos, que moram com ela. “Esse vírus é muito perigoso. O brasileiro é muito amoroso, mas temos que tomar cuidados. Tenham um pouco de paciência.”

Lisia também deixou um elogio para a equipe do hospital, onde Elmírio ficou internado. “Eles fizeram um trabalho maravilhoso, foram espetaculares”.