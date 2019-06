Cidades "Ele era reservado. Não sabia que era violento", diz vizinho de procurado por morte de ator Aposentado conta ter ouvido os disparos que provocaram a morte de Rafael Miguel e dos pais dele

O aposentado José Marques, de 69 anos, relata ter escutado os tiros que teriam sido disparados por Paulo Cupertino, procurado pela morte do ator Rafael Henrique Miguel, de 22 anos, e dos pais dele. O aposentado, que mora a três casas do local do crime, contou ao UOL que estava com a família no momento do crime. "Estávamos fazendo um churrasco quando ouvi um tirote...