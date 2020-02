Paulo Henrique da Mata Reckert, de 34 anos, era pai de dois filhos: um menino de 1 ano e 5 meses e uma menina de 13. Há pouco mais de um ano entrou para a Cooperativa dos Condutores de Motocicletas do Estado de Goiás (Coopmego) e como autônomo prestava serviço para duas pizzarias e uma loja de autopeças. Nesta segunda-feira (10) saiu de casa às 7h30 e trabalhou durante o dia todo. Por volta de 20h30 colidiu na traseira de um carro após a condutora parar em uma faixa para um pedestre atravessar na Avenida T-9, no Setor Bueno, em Goiânia.

Paulo Henrique chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, a Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade (SMT) afirmou que a faixa havia sido apagada com tinta preta, mas reapareceu com período chuvoso causando confusão no trânsito entre as Avenidas T-9 e T-30. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict).

Mulher do motociclista, Emelly Cristina Vieira Cardoso, de 25 anos, não se conforma com a morte do marido. Em lágrimas, pede Justiça e afirma que o marido não merecia ter morrido desta forma. “Eu vi as filmagens e o local tem sinalização confusa. Ele era muito trabalhador, esforçado demais, trabalhava dia e noite. Ele era um pai de família, o esteio da nossa casa, não merecia morrer desse jeito. Eu quero Justiça”, completou Emelly.

A família afirmou que a previsão era de dar início ao velório às 11h e o sepultamento deve ocorrer às 18h, no Cemitério Jardim da Paz, em Aparecida de Goiânia.