Cidades “Ela tem de ser punida”, diz entregador vítima de racismo em Goiânia Motoboy que sofreu ataque diz que se sentiu injustiçado. Denúncia foi feita formalmente à Polícia Civil nesta terça-feira (27) e autora ainda não foi localizada

“Eu vou até o fim agora. Ela tem de ser punida pelo que fez comigo”. A frase é do motoboy Elson de Oliveira, de 39 anos, vítima de racismo na noite de domingo (25), quando fazia uma entrega no Condomínio Aldeia do Vale, em Goiânia. “Esse preto não vai entrar no meu condomínio. Mandar (sic) outro motoboy que seja branco. Eu não vou permitir esse macaco”. Ess...